Netirahva seas levib teooria, et Kourtney Kardashiani 15-aastasel pojal on laps. Tõsielustaar jagas selgitusi

Pühapäeval, 2. märtsil jagas Kardashian (45) oma Instagrami story’s haruldast avaldust, et käsitleda spekulatsioone oma teismelise poja kohta.

„Ma võtan harva sõna minu või mu perekonna kohta levivate kuulujuttude või vandenõuteooriate osas, kuid see puudutab minu last ja tundub vale lasta kellelgi hetkeks mõelda, et nendel valedel on tõepõhi all. See ei ole nii,“ kirjutas Kourtney. „Masonil ei ole last,“ rääkis ta oma 15-aastasest pojast.

„Need kontod, mis esinevad temana, ei ole seda kindlasti mitte. Need on võltsid,“ jätkas tõsielustaar selgitamist. „Mu poeg hindab väga oma privaatsust ja palun meedial olla lugupidav: ta on laps, kellel on tunded ja kel laiub ilus elu ees. Palun lõpetage valede narratiivide levitamine ja valede keerutamine. Ja kõigile inimestele, kes teevad minu lastest videoid (kes, muide, on alaealised), palun lõpetage ja jätke nad rahule,“ lisas ta.

Kuigi Mason on viimastel aastatel avalikkusest eemale tõmbunud – ega ole enam oma kuulsa perekonna tõsieluseriaalis „The Kardashians“ –, on ta hakanud taas perepiltidel esinema ja tuli hiljuti avalikkuse ette oma Instagrami kontoga.

Masoni isa on Scott Disick, kellega Kourtney oli koos aastatel 2006-2015. Paar ei olnud abielus, kuid neil on lisaks Masonile veel kaks last: tütar Penelope (12) and peog Reign (10).