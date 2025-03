KUUM KLÕPS | Abikaasa truudusetust taluma pidanud „Õnne 13“ näitleja Anna Sergejeva avaldas piljardilaual tehtud seksika fotosessiooni

Näitlejanna Anna Sergejeva teatas mullu detsembris, et tema ja näitlejast abikaasa Viktor Marvini kümme aastat kestnud abielu sai lõpu. Sergejeva sõnul sai nende abielule saatuslikuks Viktori salasuhe teise naisega.

Esmaspäeval otsustas aga vallaline Sergejeva näidata, et purunenud abielu ei ole tema kaunist figuuri ja aegumatut ilu rikkunud. Näitleja postitas Facebooki seksika fotosessiooni tulemuse, kus meelalt piljardikepp käes piljardilaual poseerib.

Sergejeva teatas veebruaris, et sai Viktori kõrvalsuhtest teada juba mullu oktoobris.

„Selgus, et Viktor oli mind petnud juba rohkem kui aasta. Kuidas ma oleks saanud talle andestada?“ küsib Sergejeva. „Ta ei petnud mind mitte ainult ühe korra, vaid see läbikäimine kestis pikemat aega,“ rääkis ta Õhtulehele .

Sergejeva ja Viktor olid koos 17 aastat, nendest kümme olid nad abielus. Nad kohtusid Kiievis teatrikooli sisseastumisel. Paaril on kaks last: vanem tütar Aksinja on vaid alla aasta vana, Beata aga kahe-aastane.