Viimane võimalus! Müüki tulevad Kylie Minogue’i Tallinna kontserdi lisapiletid

Popikuninganna, kelle särav karjäär ulatub üle nelja aastakümne, on vallutanud nii edetabelid kui ka lavad üle maailma. Kylie on müünud üle 80 miljoni plaadi, tema muusikat on striimitud üle viie miljardi korra, ja ta on võitnud kaheksa Briti ja Grammy auhinda. Ta on ainus naisartist, kelle hitid on jõudnud viiel järjestikusel aastakümnel Suurbritannia edetabelite tippu.

Unibet Arenal saab publik nautida Kylie ajatut diskovõlu ja kaasa laulda hittidele nagu „Can’t Get You Out of My Head“, „Spinning Around“, „Padam Padam“, aga ka kuulata värsket muusikat peatselt ilmuvalt albumilt „Tension II“. See on ainulaadne võimalus kogeda Kylie hingematvat lavasõud, mis ühendab kaasahaaravad meloodiad, lummava lavakujunduse ja tõelise popistaari karisma.

„Tension Tour 2025“ pakub popiarmastajatele suurejoonelise elamuse, mis on täis silmipimestavaid visuaale, Kyliet tema parimas vormis ning kõiki legendaarseid hitte, mis on Kyliest teinud Kylie. Alates „Disco“ albumi sädelevates elektropop-paladest kuni lugudeni „Slow“ ja „Confide in Me“ hinge paljastavate sõnadeni - see sõu hõlmab aastakümneid laulja erakordsest karjäärist. Ning muidugi lisab kontserdile põnevust ka uue albumi materjal.

Kylie Minogue „Tension“ maailmaturnee Tallinna kontsert toimub Unibet Arenal 21. juunil 2025. Lisapiletid tulevad müüki 4. märtsil 2025 Piletilevi kodulehel ja müügipunktides.