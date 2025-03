Oscarite õhtu alguses spekuleeriti, et Kylie Jenner polegi prestiižele üritusele Chalamet kaaslasena saabunud. Bob Dylanit portreerinud filmistaar kõndis punasel vaibal üksi, kuid pärast sõu algust saabus saali ka miljardäri staatuses suunamudija. Teist korda nominatsiooni saanud Chalamet jäi küll Oscarist ilma, kuid tundus, et temal ja Jenneril oli ikkagi väga lõbus õhtu.

Ajakiri People avaldas aga video, mis on Kardashianite klanni niigi negatiivselt suhtunud inimesed marru ajanud. Nimelt kohtusid Jenner ja Chalamet gala jooksul legendaarse muusiku Sir Elton Johni ja tema abikaasa David Furnishiga. Videost on näha, et Chalamet tõusis spetsiaalselt püsti, et Elton Johni kallistada, kuid Jenner jäi hoopis istuma.

Vaatepilt tundus natuke ebaviisakas, sest Jenner ulatas lihtsalt käe Elton Johnile, kes seda viisakalt suudles. Videost tundub, et legendaarne muusik ei solvunud noore naise käitumise peale, kuid see eest on paljud sotsiaalmeedia kasutajad lausa vihased.

People’i poolt avaldatud video kommentaariumis leiavad mitmed kasutajad, et Elton John on piisavalt tähtis figuur meelelahutusmaailmas, et tema tervitamiseks peaksid nooremad inimesed tõusma püsti. „Oh, ema Jenner, kas sa ei õpetanud lastele kombeid?“ küsib üks kasutaja viidates Kylie tõsielustaarist ja mänedžerist emale Kris Jennerile. „Kui sulle sir Elton Johni tutvustatakse, siis sa pead ikkagi tõusma püsti,“ seisab ka teises populaarses kirjutises. „Rahaga ei saa kombeid osta,“ leiab veel üks kasutaja.