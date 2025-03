Režissöör Madis Ligema avaldas, millest Hendrik Sal-Saller tema dokumentaalfilmis rääkimast keeldus

Saatejuhi Maris Kõrvitsa küsimusele, kuidas õnnestus muusiku nõusse saada ja milline see protsess välja nägi, vastas Ligema: „Ma valisin ta telefoninumbri. Tõstsin telefoni kõrva äärde ja ütlesin: Tere, Hendrik! Mina olen Madis ja sooviksin sinust teha filmi,“ kirjeldas režissöör, kes tunnistas, et ärevus tema sees võttis võimust. „Hendrik oli äärmiselt muhe ja ütles, et davai, kohtume Komeedis. Kohtusime ja rääkisime juttu. Ütlesin, et plaan on sihuke ja ta ütles, et davai, muidugi teeme!“ meenutas Ligema neli aastat tagasi aset leidnud kohtumist.

Sal-Saller ei teinud Ligemale ettekirjutusi selle osas, mida näidata tohiks. Sal-Salleril oli Ligemale ainult üks kriteerium: „Ainus asi, mäletan, millest rääkisime sealsamas kohvikus, oli see: ma ei taha lahti seletada lugude mõtteid ja sõnu!“

Kõige suurema takerdumisena nägi Ligema just filmi tegemise aega. Väike tüdimus filmiprotsessist võttis võimust ka Sal-Salleri üle: „Eelmise aasta novembris või oktoobris ütlesin Hendrikule, et vaata korraks need nimed üle, kas kõik said ikka õigesti siia filmi. Siis ta ütles mulle: tead, Madis, ma ei viitsi! Ma ei jaksa enam tegeleda selle filmiga. Tehke see juba valmis! Kaua võib noh!“

„Tahtsin talle nii väga öelda, et mul on ka sellest juba nii kopp ees, tahaks joone alla tõmmata!“ meenutas Ligema naerdes. „Ma olen mõelnud, et võidab kõige rohkem sellest filmist tema,“ ütles Ligema.