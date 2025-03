Dolly Parton on leinas: kantritäht kaotas oma abikaasa

Oma abikaasa lahkumisest teatas Dolly (79) sotsiaalmeedias, kui tegi enda Instagrami kontole postituse. Dolly kirjutas, et tema abikaasa matused toimuvad privaatselt ja lähikondsete seas. Veel avaldas kantritäht, et tema abikaasat Deani jäävad mälestama tema õed Sandra ja Donnie.

„Carl ja mina veetsime koos mitmed imetoredad aastad. Sõnad ei suuda edasi anda seda, millist armastust me üle 60 aasta jagasime. Tänan teid palvete ja kaastunde eest,“ seisis Dolly postituses. Ta lisas, et perekond soovib sel raskel ajal privaatsust.

Paar hoidis oma suhet äärmiselt privaatsena, kirjutab Page Six. Dolly on varem visanud nalja, et Carl oli teda vaid korra esinemas näinud. Kantritähe sõnul oli Carl romantiline, spontaanne ja üllatas lauljannat tihtipeale armsate luuletustega.