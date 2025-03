Mis saab lavasõust? Tommy Cash paljastas Itaalia meediale, mida oma Eurovisioni esinemisega ette võtab

Tommy Cash andis hiljuti intervjuu Itaalia uudisteagentuurile Adnkronos, kus puudutas Eesti eurolaulu „Espresso Macchiato“ vastukaja Itaalias. Itaallased on loo peale pahased, kuna nende hinnangul kujutab see nende riiki stereotüüpselt ning on neile solvav.

Hiljuti käis Cash ka populaarses Itaalia telesaates, kus selgitas oma arvamust ja seisukohti. Värskes Adnkronose intervjuus ütleb muusik laulu „Espresso Macchiato“ vastukajast rääkides, et talle meeldib, kui inimesed reageerivad. „Veelgi parem, kui terve riik reageerib. Kui valitsus reageerib, siis see näitab, et selles on tunnet. Ja tunne on alati parem kui tunde puudumine,“ sõnab Cash intervjuus.