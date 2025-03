„Olen šokeeritud ja pettunud.“ EBU sunnib Malta eurolauljal oma laulusõnu muutma

Malta tänavune eurolaulja Miriana Conte avaldas teisipäeva õhtul sotsiaalmeedias, et peab oma eurolaulu refräänis kõlava maltakeelse sõna „kant“ ära muutma. Kuigi Miriana otsest põhjust laulusõnade muutmiseks ei avaldanud, võib ainult eeldada, et see seisneb EBU reeglistikus, mis sõimusõnade kasutamise lauludes ära keelab.