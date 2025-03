Marco Tasane koolikiusamisest: lõpuks taheti mind laulutunni ajal üles puua

„Lõpuks taheti mind laulutunni ajal üles puua. Tagapingis istunud klassivennad tõmbasid jämedast nöörist silmuse ümber kaela ja sikutasid seni, kuni mul õhk otsa sai ja kael verine oli,“ meenutab ta. „Suutsin vaid sosistada: „Õpetaja, õpetaja!“ ja mõelda, et oleksin võinud ju veel natuke elada, mille peale õpetaja moraalitseva tooniga klassi ees teatas: „Lõpetatagu see Marco kiusamine ära,“ meenutas Tasane ja lisas, et õpetaja kartis õpilasi. Õpetaja korteriaken visati korduvalt sisse.