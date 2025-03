Henrik Normanni poeg vanemate lahutusest: sain aru, et elu ei ole ainult pidu ja pillerkaar

Henrik oli 25-aastane, kui tema vanem poeg Frederik sündis. „Tegime Reklaamitelevisioonis (RTV) noortesarja ja seal tutvusin Frederiki emaga,“ meenutas Henrik. „Kui mul üldse siin elus midagi on õnnestunud, siis mu pojad,“ tõdes ta. Meelelahutaja noorem poeg Georg on praegu 11-aastane.

Frederiki sõnul on isa Henrik hästi rahulik ja analüütiline. „Ta enne mõtleb, vahepeal isegi päris pikalt, kui ütleb. Temalt sai elutarkusi, aga pahandamist ja karjumist ta jälestas. Ma olin paha poiss lapsena, ma tõesti tegin igasuguseid sigadusi. Aga ühest vitsasaamisest, mis isa mulle andis, sellest piisas. Siis jõudis kohale küll, et see, mis ma teen, ei ole okei,“ rääkis ta.