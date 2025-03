Veel suviseid suursõusid! Tallinna lauluväljak muutub augustis David Guetta ja Steve Aoki saatel suureks tantsuplatsiks

David Guetta on maailmas üks mõjukamaid DJ-sid ja produtsente, kelle looming on kujundanud elektroonilise tantsumuusika näo. Tema hitid nagu „Titanium“, „When Love Takes Over“, „Without You“, „She Wolf“ ja „Turn Me On“ on vallutanud edetabeleid üle maailma ning toonud talle mitmeid auhindu, sealhulgas kaks Grammyt. Tallinnas näitab Guetta esmakordselt Baltikumi ja Skandinaavia publikule suurimat tantsumuusika produktsiooni „The Monolith“, mis saab olema võimas audiovisuaalne kogemus. Sõu ühendab tipptasemel valgus-, heli- ja visuaallahendused, luues tõelise elamuse.