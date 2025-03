Helena ja Mikko Koivu kohtuasi võttis ootamatu pöörde. Eestlanna põhjendas oma sammu

Endine Soome jäähokitäht Mikko Koivu ja tema eestlannast eksabikaasa Helena Koivu on aastaid oma erimeelsusi lahendada püüdnud. Lisaks sellele, et paar on käinud kohtus raha ja kinnisvara pärast, on nad ka teineteise vastu lähenemiskeelde esitada üritanud. Nüüd on aga Helena oma lähenemiskeelu avalduse üllatuslikult tagasi võtnud.