VIDEO | Valus! USA lauljatar ja Oscari-võitja sai keset NBA korvpallimatši suure obaduse osaliseks

Internetis on hakanud kulutulena levima video, kus filmiga „Dreamgirls“ parima naiskõrvalosatäitja Oscari pälvinud Jennifer Hudson sai NBA korvpallimängu vaatama minnes halva üllatuse osaliseks: keset mängu lajatas pall talle vastu nägu.

Kaootiline klipp juhtunust jäädvustati Madison Square Gardenis mitme nurga alt. Paistis, et Hudsoni prillid olid pärast intsidenti kasutuskõlbmatud ja korralikult kõverad. Videost on ka näha, et üks mängijatest proovis Hudsonile appi tõtata.