Podcast „TÄHETUND“ | Epp Kärsin koges petmist: mu elu tundus teistele liiga ideaalne

„Mul ei olnud kogemust, et mind petetakse,“ räägib Epp taskuhäälingus, kelle teed läksid just seetõttu tema eelmise kaaslasega lahku. Ta meenutab, et valusat kogemust hoidis ta enda teada peaaegu aasta, kuna ei julgenud sellest kellelegi rääkida. „Ühel hetkel hakkasin koolitustel jagama lugusid, millised märgid eelnesid, mida tegin ja kuidas asi minu jaoks lõppes. Paljud naised tulid ja tänasid mind jagamise eest, sest ma tundsin neile liiga ideaalne,“ jagab Epp.

Nii on ta valusa õppetunni enda kasuks pööranud ja sõnab, et tänasel päeval mõistab osasid naisi palju paremini. „See oli vajalik selleks, et mõista rohkem neid, keda on ka petetud ja neid inspireerida. Tegelikult see kõik tegi mind palju tugevamaks. Tulin sellest august välja, sest ma ei jäänud ennast haletsema. See on midagi, mida saan teistele oma kogemuse põhjal jagada. Enamik jäävad kahjuks pikalt ohvrienergiasse,“ arutleb Epp.