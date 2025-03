Eurovisioni korraldajad proovivad võistlusele tuua maailmakuulsat staari

Kuigi kanadalanna Céline Dion pole Šveitsist pärit, tõi ta neile 1988. aastal võidu Eurovisionil. Väljaanne BaZ vahendab, et teisipäeval Baselis aset leidnud pressiüritusel kinnitasid Eurovisioni tegevprodutsendid Reto Peritz ja Moritz Stadler, et nad on laulja meeskonnaga ühenduses.