FOTO | Kim Kardashian seadis Times Square’ile täispuhutava kuju, mis kujutab teda ennast. Fännid peavad seda õudseks ja maitsetuks

Kim Kardashiani kaubamärk Skims on välja tulnud uue, ujumisriiete kollektsiooniga. Selle New Yorgis reklaamimiseks kasutab ta hiiglaslikku täispuhutavat kuju, mis kujutab teda ennast. Kuju silmi varjavad käed. Täispuhutaval kujul on seljas helesinised bikiinid ja see lamab keset Times Square’i.

Pärast seda kui täispuhutav Kim ilmus suurelt Times Square’ile, võtsid fännid selle kohta kiirelt sotsiaalmeedias sõna. Tõsielustaari suurtele austajatele täispuhutav Kim ei meeldinud ja oma arvamust nad sotsiaalmeediasse postitades tagasi ei hoidnud. Nende sõnul näeb kuju tõeliselt piinlik välja. Teised peavad täispuhutavat Kimi väga hirmsaks, vahendab Daily Mail.

„Palun keegi torgake seda naeruväärset plasti nõelaga,“ kritiseeris üks fänn sotsiaalmeedias. „Seal pargis käivad lapsed! See ei ole see, mida nad nägema peaksid,“ sõnas teine. „See on üliveider,“ leidis kolmas. „See on niivõrd ebarealistlik naise keha kujutis,“ tõdes kolmaski. „See on maitsetu ja egokeskne. Võib-olla on tegu läbi aegade halvima kampaania algusega,“ kirjutas veel üks kasutaja sotsiaalmeedias.

Kim ise on aga oma kuju üle äärmiselt uhke. Kui tema täispuhutav kuju Times Square’ile oli jõudnud, näitas ta seda uhkelt sotsiaalmeedias. „Ma ei suuda uskuda, et minust on keset Times Square’i suur Skimsi ujumisriietes kuju,“ kirjutas ta sotsiaalmeediasse.