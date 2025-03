Liisu Lassi koha „Terevisioonis“ üle võtnud Martha-Beryl Grauberg: see oli minu jaoks väga ootamatu

„See oli minu jaoks väga ootamatu, kui Rait-Roland Veskemaa („Terevisiooni“ produtsent-toim) helistas ja ütles, et nad on minu peale mõelnud. Mul on elus olnud paar-kolm saatuslikku kõnet, see oli nüüd viimane,“ ütleb Grauberg. „Sa oled rahul kõige sellega, mida teed, aga siis keegi helistab ja paneb sulle mingi mõtte pähe.“