FOTOD | Eesti muusikaettevõtluse parimad saavad pärjatud! Kruiisiterminalis rullub lahti pidulik EMEA gala

Muusikamaastikul olulisi tunnustusi jagatakse juba üheteistkümnendat korda. Kokku antakse auhindu 28 kategoorias, lisaks antakse välja eriauhinnad. Nominente on tänavu kokku 119.

EMEA eesmärk on Eesti muusikavaldkonna ja selle tugistruktuuride esile toomine ning tunnustuse jagamine silmapaistvatele Eesti muusikaettevõtluse vallas tegutsevatele ja seda valdkonda edendavatele isikutele.

EMEA peakorraldaja on viiendat korda Eesti muusikaettevõtete esindusorganisatsioon ja muusikaettevõtluse arenduskeskus Music Estonia. EMEA koostööpartnerid ja toetajad on Eesti Fonogrammitootjate Ühing, Eesti Autorite Ühing, Eesti Esitajate Liit, Tallinna linn, Eesti Kultuurkapital ning Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus. Peasponsor on Sviby.