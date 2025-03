FOTOD | Tuntud blogija seiklused jätkuvad! Malluka tõsielusaate uue hooaja esitluspidu tõi sisuloojad kohale

Eesti tuntuima blogija igapäevategemistest rääkiv saatesari jõudis ekraanidele eelmise aasta augustis. Kuna „Mida Mallukat!“ osutus ülimalt populaarseks, otsustas Go3 teha sellele ka teise hooaja. On teada, et just see tõsielusaade on populaarseim seriaal kõnealuse platvormi ajaloos.