Rootsi kuningakoda nõuab valitsuselt raha juurde: kuningas ei saa muidu kõiki talle seatud nõudmisi täita

Rootsi kuningakoja järgmise kolme aasta eelarve dokumendis tuuakse välja, et eelmisel aastal kuningakojale antud rahalistest vahenditest ehk maksudest tulnud summast ei piisanud selleks, et kuningas oleks saanud vastu võtta kõik taotlused ja kutsed.

Küll aga oli sügisel raha juurde laekunud ning nüüd näeb kuningakoja eelarve helgem välja. Leitakse, et nii kuningal kui ka kuninglikul perekonnal on nüüd paremad tingimused nii oma ülesannete kui ka „õigustatud nõudmiste“ täitmiseks, kirjutab Rootsi väljaanne Expressen.

Kroonprintsess ja kuninglikud pargid vajavad rohkem raha

Kuningakoda kirjutab, et pikemas perspektiivis on siiski neile rohkem raha vaja eraldada. Seda eelkõige kuningliku palee parkide, sealhulgas Djurgårdeni, Ulriksdali ja Haga eest hoolitsemiseks. See on tingitud sellest, et uute elamupiirkondade tõttu kasutab üha rohkem inimesi parke kohalike haljasaladena ja seal liigub rohkem inimesi.