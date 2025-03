Kelly Sildaru pettus Balil elevante külastades: kuigi nad nimetavad end „pühakojaks“, kasutatakse seal loomi turistimagnetina

„Kuid, pärast seda, kui lugesin koju tagasi jõudes selle koha kohta lähemalt, sain ma aru, et kuigi nemad nimetavad iseend „pühakojaks“, sest nad päästsid need loomad minevikus, siis täna kasutatakse neid loomi siiani turistimagnetina,“ kirjutas ta.

Kelly sõnul tundis ta, et mõned tegevused, mille eest inimesed said maksta, et neid elevantidega teha, olid ebaeetilised talle ning temas tekitas muremõtteid see, kuidas neid loomi seal koheldi. „Minu arvates ei ühti see koht täielikult sellega, mida mina pean tõeliseks pühapaigaks. Ma olen külastanud ka elevantide pühapaika Keenias ja see oli täiesti teine kogemus,“ mõtiskles sportlane.