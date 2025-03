Tommy Cashi tähtsaim konkurent lõi kartma? „Ma ei usu, et mina võidan“

Jah, see sama Måns Zelmerlöw, kes täpselt kümme aastat tagasi Rootsile eurovõidu tõi. Tema toonane lugu „Heroes“ on arvatavasti tänase päevani üks tuntumaid Eurovisioni võidupalasid.

Korra ka Eurovisionil õhtujuhi rolli täitnud Månsi osalemine ja prognoositud võit Melodifestivalenil on toonud aga olukorra, kus Rootsi on tänavuse lauluvõistluse suurfavoriit. Seda ennustati juba siis, kui Månsi võistluslugu polnud isegi avaldatud. Leitakse, et tema mõju Euroopa suurimale telesaatele on niivõrd tugev, et ta paneks selle maikuus kinni ükskõik, millise lauluga.