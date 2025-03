ENNE JA NÜÜD | Ei tunne enam äragi! Kaalu langetanud Janet Jackson näitab saledat figuuri

Oma autobiograafias „True You: A Journey to Finding and Loving Yourself“, mis ilmus 2011. aastal, avaldas Janet, et tal on enesehinnangu- ja kaaluprobleemid. Lauljanna rääkis, et vennad narrisid teda - Michael Jackson nimetas oma õde lehmaks ja seaks. „Minu elus oli palju valu. Tundsin ennast väga ebaatraktiivsena,“ avameelitses Janet toona.