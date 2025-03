„Ma alustasin juba 2018. aastal!“ Andrei Zevakini pruut tunnistab, et ta on lasknud oma välimust tuunida

Kelli-Karita (26) tunnistab, et ta lasi juba aastal 2018 esimest korda oma huuli süstida. Ta tõdeb Youtube’i tehtud videos ka ise, et alustas sellise protseduuriga vanuse poolest väga varakult. „Vahepeal mul läks väga hulluks, ma lahustasin (täiteaine) ära. Nüüd ma tegin suve lõpus uuesti,“ kirjeldab ta protsessi oma huultega.

Nüüd on ta aga täieliku professionaali hoole all. „Ta tegi mulle huuled mitte nagu prunti, mingiks pardiks, vaid niisutas ja andis neile mingi kuju. Mul on natukene ebasümmeetrilised huuled, üheltpoolt on natuke all. Ma ise ütleks, et pole aru saada,“ selgitab Kelli-Karita.