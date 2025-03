Harriet Toompere avaldab pikaajalise kooselu saladuse: püüame mitte lasta asjadel ussitama minna

„Aga vahest kõige töötavam on ikkagi see, et me suudame teineteist mõista ja toeks olla, sest elu on ju täis kõiksugu keerdkäike ja komistuskive. Lubame olla teineteisel need, kes me oleme. Oleme õppinud leppima teineteise veidrustega. Aga küllap me eelkõige lihtsalt tahame hoida seda, mida oleme ehitanud, ja mitte kõike kergekäeliselt tuulde lasta,“ võtab ta olulise kokku.