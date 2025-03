Priit Pius ja Märt Pius

Märt Pius on Tallinna Linnateatri näitleja, kes on mänginud näiteks sellistes filmides nagu „1944“ ja „Sangarid“. Märt lööb kaasa populaarsetes telesarjades „Papsid“ ja „Alo“. Märt on abielus Saara Piusiga, neil on tütar Susanna ja poeg Mihkel.