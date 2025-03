KUUM KLÕPS | Sõnum eksmehele? Lahutav Ontika mõisaproua poseerib seksikas kättemaksukleidis

Fotol poseerib Ida-Virumaal asuva Ontika mõisa perenaine mustas kleidis, mis paljastab tema õlad. Sarnast kleiti kandis Diana 1993. aastal õhtusöögile Kensingtoni aias. Vahetult enne seda oli tema abikaasa prints Charles tunnistanud, et ta pettis Dianat. Seetõttu tituleeriti varalahkunud printsessi toonane riietus revenge dress’iks ehk kättemaksukleidiks.

Veebruaris kirjutas Soome meedia, et Palanderide lahutus pole järgmisi samme teinud, sest Kalle ei leia oma mõisaprouat üles. Kõnealuse postituse pealkirjast selgub, et Riina-Maija on veetnud aega Hispaanias Fuengirolas.

„See pilt on tehtud minu uues lemmikrestoranis, kus kombineeritakse meeliülendav toit, stiilne ja elegantne sisustus, professionaalne teenindus ning meisterlikult valmistatud kokteilid. Suur pluss on ka see, et tegemist on väikese restoraniga ja avatud köögipoolega. Kuna seal on vähe laudu, garanteerib see eksklusiivsuse,“ kirjutas oma kättemaksukleidis poseerib Riina-Maija.

See, et suure osa oma abielust Eestis veetnud Palanderid on lahutamas, selgus jaanuari lõpus. Tegemist pole esimese korraga, mil Kalle on lahutuspaberid esitanud. Varem on nad ära leppinud ja abielu jätkanud, kuid sel korral on asi jõudnud juba kohtutäiturini.