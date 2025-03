Gene Hackmani abikaasa surma kohta on ilmnenud uus teooria. Kas pianistile sai saatuslikuks „murtud süda“?

Tänaseks päevaks on teada, et vingugaasi leke nendes surmades tõenäoliselt süüdlaseks ei olnud. Ajakiri People kirjutab täna, et uurimisega mitteseotud eksperdi sõnul peaksid uurijad kaaluma ka teist teooriat: Hackmani abikaasa võis surra „murtud südame“ tõttu.

Gill peab ebatõenäoliseks, et Hackman ja Arakawa võisid surra kokkulepitud enesetapu tagajärel. Kirjeldus selle kohta, kuidas filmistaari surnukeha leiti, viitab sellele, et ta võis kokku kukkuda. „Ta oli varem pistnud rinda erinevate südamehaigustega. Tal on südamestimulaator. Nii et see võimalus pole üldse ebatavaline. Kuid küsimusi tekitab see, et miks ta südamestimulaatorist hoolimata kokku kukkus?“ mõtiskletakse People’i veergudel.