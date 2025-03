Ei mingit Markle’it! Meghan käskis telesaatejuhil kasutada tema uut ametlikku nime

Nüüdsest soovib hertsoginna, et teda kutsutaks Meghan Sussexiks. „See on meie perekonna ühine nimi ja ma arvatavasti ei teadnud enne laste saamist, kui tähendusrikas see minu jaoks on,“ on Meghan ajakirjale People varem selgitanud. „Mulle meeldib, et Archie, Lili, H (Harry - toim) ja mina jagame seda. See on minu jaoks suure tähendusega.“