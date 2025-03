Kroonprintsess Mette-Mariti tervis halvenes märgatavalt

Mette-Marit on aastaid kannatanud kopsufibroosi tõttu. Palee on avaldanud, et Mette-Maritil esinevad igapäevased sümptomid ning kroonprintsess peab edaspidi prioritiseerima niisama olemist.

„Kroonprintsess vajab rohkem puhkust ja tema seisund muutub iga päevaga, muutused käivad kiiremini kui varem. See tähendab, et tema ametlik ajakava võib muutuda senisest sagedamini ja lühema etteteatamisega,“ teatas palee väljaande VG teatel.

Avaldatud info põhjal soovib Mette-Marit siiski jätkata kuninglike kohustuste täitmist ning tänane uudis ei tähenda, et ta läheks tähtajatule puhkusele.

Norra TV2 teatel pidi Mette-Marit täna väisama Nidarose katedraalis aset leidvat kontserti, kuid ta loobus osalemisest. VG andmetel on kroonprintsess aga juba reedel tööülesandeid täitmas.

Kopsufibroosi ehk pneumofibroosi puhul on kopsukoes tekkinud sidekude, mille tõttu on häiritud normaalne gaasivahetus. Haiguse põhjus on teadmata ja see põhjustab kopsude armistumist. Mette-Maritil diagnoositi kopsufibroos 2018. aastal.

Pärast seda on ta teinud mõningaid pause kohustuste täimisest, mulle oktoobris võttis ta ka haiguslehe. NRK teatel oli haigusleht tingitud kroonilise kopsuhaiguse puhul kasutatavate ravimite kõrvaltoimete tõttu. „Varasemad kogemused on näidanud, et ravimid võivad põhjustada kõrvalmõjusid, millel võivad olla pikemaajalised tagajärjed kroonprintsessi üldisele tervisele,“ teatas palee mullu 11. oktoobril.

Mette-Marit on oma elust haigusega avameelselt rääkinud. „See on valus ja raske asi, millega elada. Samas on endaga silmitsi seismises ka midagi head. Pean oma tervisesse tõsisemalt suhtuma ja hoogu maha võtma, nagu ma olen ka teinud,“ on ta varem öelnud.