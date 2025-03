Siiri Sisaski kontole häkiti sisse: olukord on s*tt

Siiri Sisask selgitab Kroonikale, et tema artistikonto oli tehtud business-kontona. „Aga selle administreerimiseks peab mul olema erakonto ja see erakonto on tehtud ainult selle administreerimiseks, et ma sisuliselt ei kasuta erakontot. Aga Facebook on nüüd tõenäoliselt lugenud kokku kõik minu erakontoks,“ räägib Sisask murelikul häälel.

Rohkemgi valutab Sisask südant sellepärast, et ta lubas oma Facebooki business-kontol loosida jagamise eest inimeste vahel välja vabu pääsmeid. „Ma kutsusin inimesi üles jagama minu kontserdi kuulutust, et siis ma loosin nende inimeste vahel viis vaba pääset, mis kehtib kahele inimesele. Praegu inimesed mõtlevad, et olen pätt, jagan siin mingit asja ja nüüd olen kadunud. Ma pean ilmselt tegema uue konto.“

Ta jätkab: „Mu olukord on, ütleme niimoodi, s*tt, aga tuleviku sõnnik. Öeldakse veel, et tuleviku väetis, Lennart Meri ütles niimoodi. Ilmselt mingi väetis see on, aga samas mul pole ühtegi võimalust mitte kellegi poole pöörduda ega ühtegi reklaami teha.“

Sisask on ühendust võtnud nii mõnegi inimesega, kes kinnitasid talle, et tegemist on häkkimisega. „Ma ei saa mitte midagi teha. Ja arvatavasti see menetlus, et ma oma lehe tagasi saaksin koos oma 9000 jälgijaga, kestab pool aastat...“