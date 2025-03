Dirkschneider, All For Metal ja Crownshift juba sel pühapäeval Helitehases

Dirkschneider on enamat kui ansambli U.D.O. vokalisti Udo Dirkschneideri perekonnanimi. Kooslusena tehakse kummardus legendaarse laulja muusikalisele minevikule. 70ndatel oli Udo ansambli ACCEPT laulukirjutaja ning asutajaliikmena üks bändi eduloo peategelastest. Bassimängija Peter Baltes, kes on U.D.O./DIRKSCHNEIDERi pere värskeim liige, andis toona samuti panuse Udo bändi loomingusse ning just siis ilmuski legendaarne album „Balls to the Wall“.

Tuuritavasse bändi kuuluvad lisaks Dirkschneiderile ning Baltes’ile ka trummar Sven Dirkschneider ning kitarriduo Andrey Smirnov ja Fabian „Dee“ Dammers. ACCEPTi album „Balls to the Wall“ ilmus 1983. aasta lõpus, kuid bänd ei tahtnud seda ümmargust aastapäeva kuidagi tähelepanuta jätta ja suundub seega 2025. aasta kevadel pisut hilinenud kuid siiski võimsale tähistamisturneele.

Külalisesinejateks on Soome metalbänd Crownshift ning Saksamaa/Itaalia bänd All For Metal.

Crownshift sündis nelja sõbra pikka aega küpsenud ideest üheskoos bändi teha. Crownshifti liikmed on juba tuntud muusikud Soome bändidest nagu näiteks Nightwish, Children of Bodom, Finntroll ja Wintersun. Sel aastal alustati ühist muusikalist teed ning anti välja omanimeline debüütalbum. Kombates mitmete stiilide piire, kõlab Crownshift unikaalselt ning kaasaegselt. Hüpnotiseerivad meloodiad, võimsad riffid, rahulikumas tempos palad vaheldumas vihaste death-metal oopustega - Crownshift pakub seda kõike.

Kaheksaliikmelisele bändile All For Metal panid alguse metali-entusiastid Tim „Tetzel“ Wagner ning Antonia Calanna. Nende ühine armastus klassikaliste heavy metal saundide vastu on viinud nad missioonile, mille keskmeks on muusikastiili ka nooremale põlvkonnale tutvustada.