VIDEO | Robert Rool pidevast figureerimisest teles: kui kellelgi jaoks tundub, et on liiga palju, siis palun vabandust

Robert Rool tuli Kanal 2 kevadhooaja avaüritusele ilma kaaskolleegide Piret Laose ja Jüri Butšakovita. Rool selgitas, et Laos ja Butšakov otsustasid endale puhkepäeva võtta. „Meil on võttepäevad niimoodi jaotatud, et kui ei ole parasjagu salvestuspäeva, siis proovime puhata nii palju kui võimalik. Televaataja on võib-olla tähele pannud, et oleme igas teises telesaates,“ rääkis Rool naerdes ja lisas, et neil on omavahel kokkulepitud, et kui ei ole võttepäeva, siis kõik puhkavad. „Ja täna on just see päev, kus kõik rahulikult puhkavad ja mina tundsin, et tahan ikkagi vaadata oma toredad kolleegid üle.“