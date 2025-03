Täna õhtul toimus Apollo Solarise kinos dokumentaalfilmide festivalil Docpoint režissöör Madis Ligema portreefilmi „Sal-Saller: See on see, mis paneb elama“ pidulik esilinastus. Filmi peategelane on Smilersi juhtfiguur Hendrik Sal-Saller. Uut linateost tuli uudistama palju huvilisi, sealhulgas ka mitmed tuntud näod.