David Hasselhoffi eksnaine leiti luksusvillast surnuna

61-aastase Bach-Hasselhoffi surnukeha avastati kolmapäeva õhtul tema Hollywoodis asuvast kaks miljonit dollarit maksvast villast, kui lähedased teatasid, et pole Bach-Hasselhoffi ammu näinud.

Pere esindaja sõnas, et Bach-Hasselhoffi lähedased viibivad sügavas kurvastuses. „Oleme tänulikud meieni jõudvast armastusest ja toest sel raskel ajal, aga palume leinamiseks privaatsust.“

David ja Pamela olid abielus aastatel 1989-2006. Pamela andis avalduse sisse 2006. aasta jaanuaris. Kohtudokumentide kohaselt on lahku minemise põhjuseks „ületamatud erimeelsused“ kahe poole vahel. Pamela süüdistas Davidit peksmises ning väitis, et mehel on probleeme narkootikumidega.