Pia Frausi kitarrist Rein Fuks indie-bändi tegemisest: vähe glamuuri ja palju nalja

Kas Eestis esinedes on publiku seas ainult tuttavad näod või on märgata ka fännibaasi pealekasvu ja noorenemist?

Tuttavaid näeb aina vähem (naerab). Äkki on vanaks jäänud? Ma olen vaadanud digilevi kanalitest, et üldine kuulajaskond on noorenenud. Loodan, et nad leiavad tee ka kontsertidele.

Hmm, äkki sellest, et ei pea ennast alati liiga tõsiselt võtma. Ei pea alati asjalik olema vaid võib vabalt võtta aega ja vaadata kuidas sügislehed tuule keerutavad. Kirjutasin sellest loo, et seda ise ei unustaks (naerab).

Hetkel on mariin K minu arust parim Eesti indie! Ta on superandekas laulukirjutaja mul on tema üle tõeliselt hea meel. Hetkel ta salvestab oma debüütalbumit, mis sel aastal ilmub meie plaadifirma Seksound alt. Ma olen pisut plaadi tegemisel ka abiks olnud, mänginud ja salvestanud trumme. Kontsertidel ma temaga ei ole mänginud, aga tema muusikas kohtub ja seguneb nii 80-90nendate shoegaze kui ka tänapäevane dreampop. My Bloody Valentine’st Wide Nothing’u ja Alvvays’ini! Minu jaoks on see ideaalselt pop ja kaasahaarav muusika.