Rahval raha on! David Guetta Tallinna kontserdi sooduspiletid müüdi välja 14 minutiga

Kontserdi korraldaja Baltic Live Agency projektijuht Sven Arusoo ütles, et selline huvi oli natukene aimatav. „David Guetta näol on tegemist maailma mõjukama DJ ja produtsendiga, kelle looming on kujundanud elektroonilise tantsumuusika näo,“ lausus Arusoo. „Rääkimata faktist, et tuur „The Monolith Stadium Tour 2025“ on midagi täiesti enneolematut ning toob Tallinnas publiku ette show, mida sõna otseses mõttes pole siin nähtud.“