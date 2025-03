Kas loosimäng sai Siiri Sisaski Facebooki kontole saatuslikuks?

Kroonikale tunnistas Sisask, et valutab südant sellepärast, et ta lubas välja loosida pileteid oma kontserdile. „Ma kutsusin inimesi üles jagama minu kontserdi kuulutust, et siis ma loosin nende inimeste vahel viis vaba pääset, mis kehtib kahele inimesele. Praegu inimesed mõtlevad, et olen pätt, jagan siin mingit asja ja nüüd olen kadunud. Ma pean ilmselt tegema uue konto,“ sõnas ta.