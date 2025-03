VIDEO | „See oli juba ammu teada...“ Mida arvab Jalmar Vabarna Sandra Sillamaa uuest bändist?

Jalmar Vabarnal oli hea meel, et EMEA galal võidutses Night Tapesi mänedžer Britt Randma ja plaadifirma Kurvad Uudised. „Samas on mul kurb, et Delfi ei saanud, eks ole, kes panustab väga tugevalt ka kontserdikorraldusse,“ märkis Vabarna galaõhtu võitjatest ja nominentidest rääkides.

Jalmar kinnitas, et Trad.Attack!’i pärast eeloleval suvehooaega veel maha kanda mõtet ei ole „Me läheme pausile, me ei lõpeta tegevust. Me pole lõpukontserti ju välja kuulutanud ja suve lõpuni võtame selles mõttes viimast, et Eesti kontserdimaastik on paraku nii, et suvi on selline väga kuum aeg,“ selgitas ta.