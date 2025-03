VIDEO | Stig Rästa elust kahe riigi vahel: see töötab imeliselt, lennuk lendab 40 minutit

Eelmisel aastal Rootsisse kolinud Stig Rästa külastab kodumaad tihti. Elu jagamist kahe riigi vahel ta keeruliseks ei pea. „See töötab imeliselt, sest et lennuk lendab 40 minutit. Lennupileteid on lihtne saada, need lendavad mitu korda päevas,“ selgitas ta.