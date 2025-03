Kas Marko Reikop avaldas oma suhtestaatuse? Eetrinägu jagas saates infokildu eraelust

Täna õhtul eetrisse läinud „Ringvaates“ oli üheks teemaks naiste ja meeste vahel jagatud kodused ülesanded. Saatelõigu raames viidi läbi tänavaküsitlus ning stuudiosse oli intervjuuks kutsutud Feministeeriumi huvikaitsja ja toimetaja Elise Rohtmets. Saatejuhi ja saatekülalise vahel oli arutlusel uuring, mille järgi selgus, et naised teevad 60% rohkem hooletöid kui mehed.

Intervjuu lõpus uuris Marko külaliselt: „Ma ei tea, kuidas teie peres on, ma tegelikult ei tea, kes teie peres üldse moodustavad, aga mis tööd teie hea meelega teete ja milliseid töid te hea meelega üldse ei teeks?“ Küsimuse peale tõdes Rohtmets, et tema peres on sellised ülesanded väga võrdselt jaotatud. „Aga mida ma üldse ei taha teha on vannitoa küürimine, selline veega plätserdamine on rõve,“ sõnas saatekülaline.

Marko tõdes seepeale, et talle just meeldib vannitoas plätserdada ja koristada. Saatekülaline uuris sellise paljastuse peale, et kas Marko teisele poolele sobib ka see. „Väga hästi,“ teatas Marko isiklikku ellu kiskunud küsimuse peale. Saatejuht naeratas kohmetult ja lõpetas sellega ka intervjuu.

„Ringvaate“ teised saatekülalised tavaliselt nii isiklikuks Marko Reikopiga ei lähe. Armastatud saatejuht ei anna tihti intervjuusid ning suurema osa tema kohta käivast informatsioonist on vaatajad saanud „Ringvaate“ vahendusel. Näiteks on ta saates tutvustanud oma kümneid eksootilisi reise ning koroonapandeemia ajal lülitus ta mõned korrad otse-eetrisse oma enda kodust. Viimased uudised tema eraelu kohta on aga pärit sajandi esimesest kümnendist.

„Mulle ei lööda eriti külge. Olen ise pigem külgelööja tüüp. Aga eks see sõltu ikka situatsioonist,“ on Marko varem Naistelehele öelnud.