Vajalik otsus? Kroonprintsess Mette-Mariti poja kriminaalasi võttis uue pöörde

Seiska vahendab, et printsess Mette-Mariti (51) poeg Marius Borg Høiby (27) on otsustanud enne potentsiaalset kohut oma advokaati vahetada. Varem esindas Mariust „gangsteradvokaat“ Øyvind Bratlien, nüüd esindab teda aga advokaat Ellen Holager Andenæs (77), kes on juriidilistes küsimustes väga mitmekülgset karjääri teinud ning keda kutsutakse lausa „raudseks Elleniks“. Ka on teinud naine karjääri Norra kaitsepolitsei direktorina.