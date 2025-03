VÕRDLE | Silmanähtav muutus! Kuulsaim eestlanna Soomes Erna Husko on võtnud kaalust alla

Sotsiaalmeediasse tehtud postituses on näha 27-aastase Erna keha 2023. aasta kevadel ja nüüd. Selgub, et vahepealse ajaga on Soomes tegutsev eestlanna võtnud alla seitse kilogrammi. Kuigi oma kurvika pepu poolest tuntuks saanud Erna on mõlemal fotol väga kaunis, on kahel pildil aga ka silmanähtav erinevus.

„Parim otsus oli viivitamisele head aega öelda ja reaalselt alustada teekonda oma parima füüsilise vormini,“ kirjutab Erna, kes kaalulangust kasutab loomulikult ära ka oma treeningkava reklaamimiseks. „Arvatavasti oleme kõik kunagi mõelnud, et ma ei suuda midagi teha. Aga see pole tõsi – sinu enda mõtted püüavad sind tagasi hoida,“ selgitab ta.

Sel nädalal ületas Erna põhjanaabrite juures uudiskünnist vales kohas parkimisega. Need, kes on eestlanna tegemistega kursis teavad, et naisel on märgatav probleem parkimisega, ka varem on ta korduvalt jäänud piltidele sellega, et jätab oma auto valesse kohta.

Möödunud nädalavahetusel väisas Erna Tamperet, kus ta parkis oma kirsipunase Mercedes-Benzi valesse kohta. Eestlanna küll selgitas Seiskale, et tema arvates oli seal lubatud 30 minutit parkida, kuid väljaandes avaldatud fotolt on näha, et need kohad on mõeldud kauba laadimiseks. „Tulevikus pean olema märkidega ettevaatlikum ja täpsem. Olime aru saanud, et saame seal 30 minutit parkida,“ ütles Erna Seiskale.