Selgus, kellest saab „Maskis laulja“ uue hooaja saatejuht

„TV3 tunneb heameelt, et Eesti parim muusikust saatejuht Karl-Erik Taukar võtab koha sisse „Maskis laulja“ laval, lisades kevade suurimate saladuste avalikustamisele enda kogemuse, stiili ja sarmiga erilise mõõtme,“ märkis kanal pressiteates.

Viienda hooaja detektiivideks, kes maski alla peidetud staare pelgalt nende laulu järgi ära arvama hakkavad, on kogenud tegijad Kristjan Jõekalda ja Eda-Ines Etti ning debütantnuputajad Maris Kõrvits ja Reigo Tamm . „Uuel hooajal ma detektiivide ei kadesta – neil saab olema tõesti raske,“ märgib teleproduktsioonifirma RUUT peaprodutsent Kaupo Karelson, vihjates sellele, et maskidesse peituvad tuntud inimesed saavad olema kõigile väga suureks üllatuseks.

Viienda hooaja tegelastest on rahvale seni tutvustatud Sfinksi, Vana Toomast, Diskodiivat ja Rebast. Juba homme on TV3s maskisaate-eri „Uute saladuste eel“, kus saab näha ka teisi vaimustavaid kostüüme ning heita pilgu suurshow ettevalmistustele. Tänavu on maskide loojateks Liisi Eesmaa, Britt Samoson, Liisi Hinto ja Karl-Christoph Rebane.