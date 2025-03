Netflixi vaatajad teevad õnnejoovastuses Meghan Markle’i maatasa

Kaheksaosaline „With Love, Meghan“ jõudis Netfllixi avarustesse hiljuti. Selle tootjaks on Meghani ja tema abikaasa prints Harry ettevõte Archewell Productions.

Sisult on tegu kokkamis- ja elustiilisaatega. Meghan teeb koos oma tuttavatega süüa. Kui ei teaks, võiks arvata, et see on paroodia. Osalistel on võltsnaeratused näol ja köök on laitmatult puhas. Rääkimata sellest, et disainkostüümid kokkamise ajal mustaks saaksid või soeng sassi läheks. Vestlused aga on äärmiselt pinnapealsed.

IMDB.com lehel on saate skoor 2,7 punkti kümnest. Taolist madalat hinnangut näeb üliharva. Kriitikud on nimetanud saadet mõttetuks ja soovitanud Meghanil edaspidi selles valdkonnas pingile jääda. Kurjad on ka vaatajad, pidades seda ebasiiraks projektiks. Irooniline on asja juures see, et Meghan on ju ametilt näitleja, aga ta ei suuda mängida välja iseennast kui hoolivat ja sõbralikku koduhoidjat, kellele meeldib süüa valmistada.

Kurioosumitel aga on kombeks koguda palju uudishimulikke vaatajad. Nõnda on ka selle saatega ning Netflix näitas juba rohelist tuld teisele hooajale. „Kui armastad esimest hooaega, oota vaid, mida vahvat meisterdame kokku teiseks hooajaks,“ rõõmustas Meghan Instagramis.

Antud kontol on kommenteerimise võimalus kinni keeratud, mistap vaatajad ei saa sõna sekka öelda.

Küll aga tehakse seda Netflixi enda Instagrami lehel, kus sama teade ilmus. „Kas see on aprillinali? Miks? See sari on kohutav!“ märkis üks kasutaja. Teine tuletas meelde, et võttepaik pole isegi Meghani enda kodu. Ta kahtleb, kas ta isegi ise kokkas või lõigati materjal kuidagi teisiti kokku. „Kõige igavam asi, mis olen kunagi näinud,“ lajatas pahane naisterahvas. Üks mees aga arvas, et saate nina ette toppimine on Netflixi tasuliste tellijate karistamine.

Samas on ka positiivseid kommentaare. Tõsi, tunduvalt väiksemas koguses. „Ütlen ausalt, mulle tegelikult kokandussaated väga ei meeldi, aga mina ja mu tütar oleme seda küll nautinud. See on inspireeriv!“ leidis üks pereema.