KLÕPSUD | Kaua hoitud saladus! Muusikud AG ja Beatrice kihlusid

„Silver kirjutas siis mulle, et tal on seal lähedal esinemine, ja uuris, mis kell ma lavale lähen, sest ta tahtis seda vaatama tulla. Ta oli koos oma sõbra ja DJ-ga, ja kui nende esinemine läbi sai, siis nad tulid minu oma vaatama. Ma mäletan, et mul oli parasjagu eelviimane lugu pooleli, kui nemad klubisse jõudsid. Kui nad sisse tulid, siis ma nägin neid kohe, sest Silver on väga pikk ja oli teistest poole jagu pikem. Laulsin oma lood ära ja jäime pärast mu esinemist rääkima, enne kui hakkasime tagasi Tallinnasse tulema. Kuna järgmine päev oli Võsu rannafestival, siis panime paika, et lähme sinna koos. Siis läksimegi Võsule ja pärast seda hakkaski meie suhe arenema. Ehk meie tutvumislugu algas Club Tartus,“ rääkis noor lauljanna talvel.