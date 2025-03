Ootamatu! Inglismaa ansambel palus Kalle Sepa bändil nime vahetada: siis inimesed ei aja segamini

Bändil Kalle Sepp & The Purple Gang täitub tänavu 20. tegutsemisaasta ja selle aja jooksul on nad nüüd valmis saanud oma teise omaloominguna sündinud laulu. „Just! Tehke järgi või makske kinni,“ muigas Kalle Sepp kihvti tõiga üle saates Anu Välbale intervjuud andes.

Bändi kõige suurem hitt on „Jailhouse Rock“, mis pärit Elvis Presley loomingust ja kust ka bändi nimi pärit on. „The Purple Gang oli Detroidis 1920ndatel või 1930ndatel selline maffiajõuk. Aga see selleks, meie võtsime lihtsalt nime,“ rääkis Sepp lõbusalt.

Seejärel avaldas ta, et bänd oli kirja saanud ühelt välismaal tegutsevalt ansamblilt. „Meile kirjutas Inglismaalt üks teine The Purple Gang, kes on 1970ndatel juba alustanud, kes küsis, et kas te võiksite oma bändile nimeks panna The Purple Gang Estonia, siis inimesed ei aja segamini,“ pajatas laulja.

Viimati andsid nad uue loo välja kaheksa aastat tagasi. Tõuke nüüd värske looga välja tulla andiski ansambli 20. sünnipäev. „Midagi võiks olla, see eelmine oli juba kole vana,“ lausus Sepp. Uus laul „Mürginool“ valmis tal koostöös Mikk Tammepõlluga. „Kuna ma ise ei oska neid lugusid kirjutada, siis tuleb Mikule peale käia, et hakkame nüüd tegema.“

Saatejuht Välba uuris lõpetuseks, mida võiks bändile sünnipäeva puhul soovida. „Meil on tegelikult kõik hästi. Peaasi, et rock’n’roll elus püsiks, ja ongi hästi,“ vastas Sepp ja viskas nalja, et bänd saab plaadi valmis oma 50. sünnipäevaks.