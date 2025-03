Televaatajad mures: kuhu jäi laupäeva õhtul „Õnne 13“? ERR selgitab, miks armastatud telesari eile eetrisse ei läinud

Kroonika poole pöördusid mitmed televaatajad, kes uurisid ja mõtisklesid, miks ei läinud eile ehk 8. märtsil tavapäraselt ETV eetrisse „Õnne 13“. On ju ammu teada, et armastatud telesari jõuab ekraanile igal laupäeval kell 20:30.

Televaatajad tõid välja, et „Õnne 13“ eilse puudumise kohta teleekraanilt ei olnud nad kuskilt infot lugenud. Samuti juhiti tähelepanu, et alles eelmisel laupäeval „Õnne 13“ eetrisse läks ja küsiti, kuhu saade nüüd kadunud on. Eile teleri ette sattunud inimesed said vaadata hoopiski „Segasummasuvila ratastel“ ja „Chuck Norris vs Muttika ja Hermaküla“ saateid.

Pöördusime televaatajate küsimustest ajendatuna Eesti Rahvusringhäälingu poole. „Laupäeva telekava oligi sellisena planeeritud seoses „Rakett 69“ teadusteatriga, mis oma erilisuse tõttu on teadusvõistluse teistest osadest pikem,“ selgitab ERRi kommunikatsioonijuht Pille-Mai Helemäe Kroonikale.

Tavaliselt on „Rakett 69“ üks osa pool tundi pikk ning alanud kell 19:30 ehk kella kaheksaks on see läbi saanud. Seekordne teadusteatri episood aga kestis 45 minutit ja lõppes kell 20:15.

Helemäe sõnul ei ole see ainus juhtum, mil nädalavahetuse telekava ETV ja ETV2 eetris tavapärasest erineb - palju on spordiülekandeid, mis telekava on muutnud.

Kõigile „Õnne 13“ fännidele on ERRi kommunikatsioonijuhil aga rahustav ja rõõmustav sõnum. „“Õnne 13“ on vaatajate ees taas järgmisel laupäeval,“ ütleb ta.