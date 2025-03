Hendrik Sal-Saller tema ja Beriti lahutuse tagamaadest: keegi ei või kunagi ette teada, mis juhtub

Hiljuti kinodesse jõudnud dokumentaalfilm „Sal-Saller. See on see, mis paneb elama“ teeb tagasivaate Hendrik Sal-Salleri (59) muusikukarjäärile ja räägib Eesti ühe edukaima rokkbändi Smilers sündimise ja kasvamise loo.

Kui Smilers 33 aastat tagasi asutati, oli Hendrik tuld täis noor rokkar, kes pidas maailmavallutamise plaane. Ambitsioonid on tal jätkuvalt kõrged, ent ajaga on ta rahumeelsemaks muutunud. Hendriku sõnul on tal nurkasid lihvida aidanud kaunis elukaaslane Merille Madiberg (30), kes oma rõõmsameelsusega on ka Hendrikut nakatanud. „Merille oskab mind igatepidi väga hästi maandada. Tema tunneb mind ilmselt paremini kui ma ise. Just temasugust inimest enda kõrvale vajangi,“ ütleb Hendrik.