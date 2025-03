KLÕPS | Armsad isa ja tütar! Meghan Markle jagas seni avaldamata fotot prints Harryst lapsega

Meghan Markle (43) avaldas laupäeval oma Instagrami kontol postituse, mille pühendas naistepäevale. Ta kirjutas postituse juurde, et tähistab sel päeval tugevaid naisi ja unistustega tüdrukuid, kellest saavad visiooniga naised. „Tänan ka neid, kes innustavad meid iga päev,“ kirjutas Meghan oma postituses.

Selle juurde lisas ta mitu fotot. Kahel pildil on näha Meghanit koos oma ema Doria Raglandiga. Esimene neist on tehtud nooruspõlves, teine täiskasvanueas. Pildiseerias on ka foto, kus näha Meghani abikaasat prints Harryt (40) ja nende tütart printsess Lilibeti. Viimasel fotol kallistab Harryt Meghanit.